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Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

İstanbul'da trafik yoğunluğu

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İstanbul'da trafik yoğunluğu
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul'da bugünden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ardından mesai sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanmaya başlandı. Mesai bitimi sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluştu.

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