İstanbul'da trafik kilitlendi!

Haberin Devamı

İstanbul’da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78’e ulaştı. Merter’de yolun iki tarafında da trafik ağır hareket etti.

AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, Cevizlibağ D-100 üzerindeki ambulansın yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.