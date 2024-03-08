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İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

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#İstanbul#Trafik#Yağmur
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 90a ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 17:47

İstanbul’da gün içinde etkili olan yağışlı hava sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

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Haftanın son iş gününde yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. İBB trafik uygulamasında yoğunluk saat 17:45'te yüzde 90'ı gördü.

Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 90a ulaştı

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#İstanbul#Trafik#Yağmur

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