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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına denetim

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İstanbul’da toplu taşıma araçlarına denetim
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına denetim
Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler birçok noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kadıköy D-100 Karayolu’nda oluşturulan denetim noktasında resmi ve sivil ekipler otobüsler ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

BİNEN YOLCUYA NEDEN CEZA YAZILMIYOR

Denetimleri sırasında durdurulan minibüs sürücücü Faruk Kocatürk "Sivil polis ekipleri sürekli denetimde. Fazla yolcu alınca ceza yazılıyor, alsak öyle almasak yolcular teki gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Binen yolcuya neden ceza yazılmıyor" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ’TA DENETİM

Denetim yapılan noktalardan biri de Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı'ydı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

 

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