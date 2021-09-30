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İstanbul'da terör örgütüne operasyon! 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

#İstanbul#Başakşehir#TKP- ML TİKKO
İstanbulda terör örgütüne operasyon 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de terör örgütü TKP- ML TİKKO terör örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

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Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da "Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" kapsamında adli işlem yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO terör örgütüne mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti.

İstanbulda terör örgütüne operasyon 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

İstanbulda terör örgütüne operasyon 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

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#İstanbul#Başakşehir#TKP- ML TİKKO