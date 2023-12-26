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İstanbul’da terör örgütüne operasyon

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#İSTANBUL#Terör#Polis
İstanbul’da terör örgütüne operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 09:43

İstanbul’da PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 11 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerde fotoğrafı tespit edilen ve örgüt üyeleriyle irtibatlı olarak faaliyetlerde bulunan 17 şüpheli tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Silivri’de toplamda 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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#İSTANBUL#Terör#Polis

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