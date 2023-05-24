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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 10 şüpheli gözaltında

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#İstanbul#Terör#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:18

İstanbul’da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 13 şüpheliden 10’u düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya platformlarında bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 13 şüpheli tespit etti. Örgüt propagandası yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik’te 13 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 13 örgüt yandaşından 10 gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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#İstanbul#Terör#Polis

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