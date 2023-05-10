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İstanbul’da terör operasyonu: 16 gözaltı

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#İstanbul#PYD/YPG#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 09:55

İstanbul’da geçmiş yıllarda terör örgütü PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyetlere katıldığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri, PKK silahlı terör örgütü ile bağlantısı olan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda önceki operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü mensuplarının ifadelerinde adı geçen ve dijital materyallerde örgüt içerisinde oldukları dönemlere ait fotoğraflar bulunan bazı kişilerin İstanbul’da olduğu belirlendi. Ekipler, örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve PKK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelileri ve adreslerini tespit etti.

Ekipler bu sabah, şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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#İstanbul#PYD/YPG#Operasyon

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