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Uğur Samet AVCI / DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

İstanbul'da tepki çeken sokak eğlenceleri

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Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı getirildi, sokak eğlenceleri yasaklandı. Ancak hala kurallara uymayanlar var. Gaziosmanpaşa'da ve Silivri'de maskesiz ve sosyal mesafesiz nişan için sokakta eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

İstanbulda tepki çeken sokak eğlenceleri

İstanbulda tepki çeken sokak eğlenceleri

İstanbulda tepki çeken sokak eğlenceleri

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