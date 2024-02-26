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İstanbul'da telefon dolandırıcıları bankada yakalandı

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#İSTANBUL#Maltepe#Dolandırıcı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 10:15

İstanbul Maltepe'de bir banka şubesinin içinde şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yakalanan 3 kişi telefon dolandırıcısı çıktı. Şüphelilerin hesaplarında bulunan dolandırıcılık parası olduğu değerlendirilen 370 bin lira ile bankadan çektikleri 126 bin liraya en kondu.

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Maltepe'de 23 Şubat Cuma günü bir banka şubesinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, F.G. (26), Ö.T. (23) ve K.V. (63) adlı şüphelileri yakaladı.

Daha önceden birçok suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, telefonla dolandırıcılık olaylarında banka hesaplarını kullandıran kişiler olduğu tespit edildi.

Kurbanların polis sanıp paralarını gönderdikleri şüphelilerin, hesaplarına gelen paraları bankadan çekerek diğer çete üyelerine teslim ettiği belirlendi. Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

İstanbulda telefon dolandırıcıları bankada yakalandı

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Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen N.M. (44) ile B.Y. (23)'nin de gözaltına almasıyla şüpheli sayısı 5'e çıktı. Ekipler, yaptığı incelemede şüphelilerin polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları iki kurbandan binlerce liralık dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

İstanbulda telefon dolandırıcıları bankada yakalandı

Polis şüphelilerin üzerinde bulunan 126 bin lira para ile banka hesaplarında bulunan 370 bin liraya bloke koydurdu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL#Maltepe#Dolandırıcı

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