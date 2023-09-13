İstanbul’da tek aday zirvesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kulislere göre, il kurultayında oy kullanacak 600 delege içinde güçlü pay sahibi isimlerden Erdoğan Toprak ve Battal İlgezdi ile görüştü, ardından da bu isimleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ile bir araya getirdi. İstanbul delegasyonunun etkin isimlerinden Ali Kılıç’ın da katıldığı belirtilen görüşme trafiğinden henüz bir sonuç alınamadığı konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekibi ile de yoğun temas yürütüldüğü belirtilirken, “Şu ana kadar bir sonuç alınamadı, taraflar kendilerine yakın bir ismin il başkanı olmasını istiyor” yorumu yapıldı. Yine kulislerde, Toprak’ın ismini gündeme getirdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in il başkanlığından daha çok ilçe belediye başkanlığına sıcak baktığından söz ediliyor. İlgezdi’nin ismini gündeme getirdiği Cemal Canpolat’a ise genel merkeze yakın isimlerin itiraz ettiği belirtiliyor.

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KILIÇDAROĞLU HAMLESİ

Tarafların üzerinde uzlaşabileceği yeni isim arayışları da sürüyor. Seçime giderken İstanbul örgütünde kurultay savaşlarıyla yeni fay hatları oluşmasını istemeyen Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir son hamle yapabileceği vurgulanıyor. Kılıçdaroğlu’nun, tek adaylı kurultay konusunda yürütülen temasların sonuç vermemesi halinde önümüzdeki günlerde sorunun çözümü için İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’nu bir araya getirebileceği konuşuluyor. CHP’li bir kaynak, “Kemal Bey sorun istemiyor, sorunu çözebilecek iki isim de İmamoğlu ve Kaftancıoğlu” dedi. Kulislerde bu hamlenin de sonuç vermemesi halinde, tarafların kendi adaylarıyla ortaya çıkacağı ve İstanbul’u kıyasıya bir yarışın beklediğinden söz ediliyor. İstanbul’da yeni seçilen ilçe başkanlarının bir bölümü de il başkanı adayını kendileri belirlemek için temaslar yürütüyor.

12 EYLÜL MESAJI: DEMOKRASİ VE HUKUKTAN VAZGEÇMEYİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz” dedi: “Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur. Biz egemenliğini halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak, demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız.”

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OĞLUNU KAYBEDEN EMEKLİ GENERALE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl önce oğlunu kaybeden emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın aydınlatılması için çağrı yaptı: “Dün (önceki) akşam E. Tümgeneral Ethem Büyükışık’ı evinde ziyaret ettim. Evlat acısı gözlerinden okunuyordu. Yine de müthiş bir vakurla yaşananları, evladını nasıl yitirdiğini delilleri ile anlattı. Dorukhan Büyükışık vefat edeli tam 5 yıl oldu. Bu durum, adı konmamış bir cinayettir. Aradan geçen 5 yıla, bunca delile ve de ispata rağmen bir Allah’ın kulu bile kılını kıpırdatmıyor. Savcılar, hâkimler, ilk incelemeleri yapan güvenlik görevlileri, Adli Tıp Kurumu yetkilileri, Adalet ve İçişleri Bakanları bu cinayetin üstünü örtmeye çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet kurumlarının bu kadar çürüdüğüne hiç tanık olmamıştık. Dorukhan Büyükışık her şeyden önce bu ülkenin bir evladıdır. Onu bu hayattan koparmanın hesabını sormak, bu ülkeyi yönetenlerin boynunun borcudur.”

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İNŞAATTA ÖLÜ BULUNMUŞTU



Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde evine yakın bir mesafede bulunan inşaat alanında ölü bulunmuştu. Soruşturma halen devam ediyor.