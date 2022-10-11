Ä°stanbulâ€™da taraftar otobÃ¼sÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±

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BÃ¶lgesel AmatÃ¶r Lig 11. Grupâ€™ta mÃ¼cadele eden Ä°stanbul Bayburtspor 1918 Spor KulÃ¼bÃ¼ ile Bilecik 1969 Spor KulÃ¼bÃ¼, ligin 2â€™nci hafta maÃ§Ä±nda, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼, saat 15.00â€™da, KaÄŸÄ±thane YeÅŸilce Spor Tesisi'nde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 3-0 geride kapatan Ä°stanbul Bayburtspor 1918 takÄ±mÄ±, maÃ§Ä±n 82â€™nci dakikasÄ±nda durumu 3-3â€™e getirdi.

Bilecikspor 1969 SK taraftarlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kÄ±sÄ±mda maÃ§Ä± seyreden birkaÃ§ Ä°stanbul Bayburtspor 1918 SK taraftarÄ±nÄ±n gol sevinci yaÅŸamasÄ± Ã¼zerine, tribÃ¼nde arbede yaÅŸandÄ±. Rakip takÄ±m tribÃ¼nÃ¼nde maÃ§Ä± seyreden Bayburtspor taraftarlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±ldÄ±.Â

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MAÃ‡ SONU TARAFTARLAR BÄ°RBÄ°RÄ°NE GÄ°RDÄ°

MaÃ§Ä±n Ä°stanbul Bayburtspor 1918 SKâ€™nÄ±n 4-3 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bitmesinin ardÄ±ndan Bilecik 1969 SK taraftarlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tribÃ¼n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda, iki takÄ±m taraftarÄ± birbirine girdi. YaÅŸanan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uÃ§uÅŸurken, taraflar birbirine Ã§Ã¶p kovasÄ± fÄ±rlattÄ±. O anlar kameralara yansÄ±dÄ±.Â

TARAFTARLARI TAÅžIYAN OTOBÃœSE SÄ°LAHLI SALDIRI KAMERADA

Ä°ki takÄ±m taraftarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavgada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. MaÃ§Ä± 4-3 kaybeden Bilecikspor 1969 Spor KulÃ¼bÃ¼ taraftarlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobÃ¼s stattan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, rakip takÄ±m taraftarlarÄ±ndan birkaÃ§ kiÅŸi, otobÃ¼sÃ¼n Ã¶n ve yan camlarÄ±nÄ± taÅŸla kÄ±rdÄ±.

Bu sÄ±rada silahlÄ± bir kiÅŸi, ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan otobÃ¼sÃ¼ hedef alarak 6 el ateÅŸ etti. YaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan olmazken, polisler ekipleri, silahlÄ± saldÄ±rganÄ± yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ± anlarÄ±, cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, taraftar otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne atlayan silahlÄ± bir kiÅŸi, koÅŸarak otobÃ¼se defalarca ateÅŸ ediyor. Bu sÄ±rada ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan otobÃ¼sÃ¼n camlarÄ±nÄ±n taÅŸla kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.