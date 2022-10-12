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İstanbul'da taraftar otobüsüne silahla saldırmıştı... Tutuklandı

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#Taraftar#Otobüs#Silah
İstanbulda taraftar otobüsüne silahla saldırmıştı... Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 01:50

Kağıthane’de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önünü keserek silahla ateş eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde 10 Ekim saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yapmıştı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırılmıştı.

Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşamış, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları ise geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi.
Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak birkaç el ateş etmişti.

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin silahla ateş eden şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da taraftar otobüsüne silahlı saldırı anı kamerada
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#Taraftar#Otobüs#Silah

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