İstanbul'da tanktaki askerlerin açtığı ateşle felç olan gazi Halil Algan o anları anlattı

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İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ terör örgütünün, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından, Bağcılar Güneşli’de yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle üzerine çıktı.

Tankın içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan, hastaneye kaldırıldı. Burada 45 gün yoğun bakımda kalan Algan, kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği zararın ardından yatağa bağımlı kaldı. Memleketi Mardin’e dönen Algan, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı. Fizik tedavi görmeye devam eden ve 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını DHA’ya anlatan Algan, o gece hiç pişmanlık yaşamadığını ve aynı durumun tekrar yaşanması durumunda yine vatanını savunmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

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‘TANK İNSANLARIN İÇİNE DALMIŞTI’

Vurulduğunda çok büyük bir acı hissettiğini ve düşmemek için tankın kapağını sıkıca tutup dua etmeye başladığını söyleyen Algan, “Bağcılar Güneşli'de bir topluluk yollara çıkmıştı. Tank insanların içine dalmıştı, ben de kendimi tankın üstünden bıraktım. Tankın içindeki darbeci askerler kurşun sıktı, çok büyük acı hissettim. Koltuk altından girip omuriliğin oradan çıktı. Sinirimi yaktığı için belden aşağısı felç oldu. Ondan sonra beni hastaneye götürdüler. 45 gün yoğun bakımda, sonra 1 ay da odada kaldım.

Daha sonra Ankara'da askeri hastanede fizik tedavi görmeye başladım. Halen de tedavi görüyorum. Tedavi amaçlı oraya gidip 2 ay kalıyorum. Şükürler olsun Allah'ıma hiç pişmanlık duymadım. Ne zaman olsa herkes gibi yine çıkarım. O gün çıkan herkes kahramandı. Darbecilere direndiğim için onur duyuyorum. Aradan geçen yıllara rağmen acılarım hafiflemedi. Bazen sabahlara kadar acı çeksem de hep şükretmesini bildim.

Bin kere şükürler olsun Allah’ıma. Hain girişimin 7’nci yılını yaşıyoruz. Tek sıkıntımız 15 Temmuz’dan 15 Temmuz’a hatırlanmamızdır. Şükürler olsun, yine olsa yine aynısını yaparım, yapardım. Zaman geriye gitse diyelim, o tanka çıkar mıyım? Evet, yine çıkarım, yine darbecilere karşı vatanımı savunurum. Kurban Bayramı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan beni ziyaret etti. Teşekkür ediyorum ona, onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu. (DHA)