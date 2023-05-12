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İstanbul'da sünnet düğünü konvoyunda drift

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#İstanbul#Polis#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 09:43

İstanbul Avcılar’da bir sünnet düğünü konvoyuna eşlik eden otomobiller trafiği keserek drift yaptı.

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Avcılar'da bir sünnet düğünü için konvoy oluşturan araçlardan Tahtakale Mahallesi’ndeki Ispartakule’de durdu. Araçlar, trafiği keserek drift yaptı. Akan trafikte sırayla drift yapan otomobil sürücüleri, trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye attı. Bazı sürücüler ise, yolda ilerleyebilmek için driftin bitmesini beklemek zorunda kaldı.

İstanbulda sünnet düğünü konvoyunda drift

Bu sırada sünnet olacak çocuk bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izledi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, “Benim ve komşularımın çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atan bu şahıslar için gerekenin yapılmasını emniyetten rica ediyorum.

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Hem mahalle muhtarı hem Serkan Vatansever olarak benim böyle bilinçsiz gençlere ihtiyacım yok" dedi. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Trafik

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