İstanbul'da sünnet düğünü konvoyunda drift

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Avcılar'da bir sünnet düğünü için konvoy oluşturan araçlardan Tahtakale Mahallesi’ndeki Ispartakule’de durdu. Araçlar, trafiği keserek drift yaptı. Akan trafikte sırayla drift yapan otomobil sürücüleri, trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye attı. Bazı sürücüler ise, yolda ilerleyebilmek için driftin bitmesini beklemek zorunda kaldı.

Bu sırada sünnet olacak çocuk bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izledi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, “Benim ve komşularımın çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atan bu şahıslar için gerekenin yapılmasını emniyetten rica ediyorum.

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Hem mahalle muhtarı hem Serkan Vatansever olarak benim böyle bilinçsiz gençlere ihtiyacım yok" dedi. (DHA)