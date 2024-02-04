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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı... Adreslerden adeta cephanelik çıktı

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#İstanbul#Suç Örgütü#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 11:21

Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da, 3 farklı suç örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, 1100 gr uyuşturucu madde ve 59 bin 830 lira para ele geçirildi.

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 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'da 3 farklı suç örgütüne yönelik üç farklı ilçede operasyonlar düzenlendi.

İstanbulda suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı... Adreslerden adeta cephanelik çıktı

Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonlarda, 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, 1100 gr uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 kar maskesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 lira para ele geçirildi.

İstanbulda suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı... Adreslerden adeta cephanelik çıktı

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Yapılan operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbulda suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı... Adreslerden adeta cephanelik çıktı

İstanbulda suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı... Adreslerden adeta cephanelik çıktı

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#İstanbul#Suç Örgütü#Operasyon

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