İstanbul’da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisinin yapılacağını duyurmuştu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Beykoz Çengeldere mahallesi bulunuyor. K.Çekmece ilçesinde İnönü ve Tevfikbey mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Maltepe ilçesinde de Aydınevler Mahallesi, Sarıyer Merkez Mahallesi'nde su kesintisi yapacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat İSKİ su kesintisi programı…

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-14 10:13:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-14 08:13:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.