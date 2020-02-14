İstanbul’da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek? İSKİ programı
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin olduğu ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, erken saatlerden bu yana İSKİ’nin 14 Şubat tarihli planlı kesinti programını inceliyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat İSKİ kesinti programı…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve onarım, yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisinin yapılacağını duyurmuştu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Beykoz Çengeldere mahallesi bulunuyor. K.Çekmece ilçesinde İnönü ve Tevfikbey mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Maltepe ilçesinde de Aydınevler Mahallesi, Sarıyer Merkez Mahallesi'nde su kesintisi yapacak. Peki, İstanbul'un bu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat İSKİ su kesintisi programı…
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Çengeldere Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-14 10:13:37.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-14 08:13:16.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Aydınevler Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-14 10:01:35.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-14 10:11:07.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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