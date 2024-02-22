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İstanbul'da son durum ne? SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı son anketin sonucunu açıkladı

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#Murat Kurum#Ekrem İmamoğlu#CHP
İstanbulda son durum ne SONARın kurucusu Hakan Bayrakçı son anketin sonucunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 01:21

SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı son anketin sonucunu CNN Türk'te açıkladı. Bayrakçı, yarışta başa baş bir durum olduğunu vurgulayarak Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un 41.3, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 41.9 oy oranına sahip olduğunu belirtti.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti, 4 Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.

"BAŞA BAŞ BİR DURUM VAR"

Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:

DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçünü olarak ise DEM geliyor.

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"İYİ PARTİ DE 4 CİVARI ÇIKIYOR"

İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak.

 

 

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#Murat Kurum#Ekrem İmamoğlu#CHP

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