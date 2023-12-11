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İstanbul'da sır olay! Yarım saat arayla 500 metre mesafede yaşandı: 17 yaşındaki Ege hayatını kaybetti

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#İstanbul#Eyüpsultan#Ege Yenihayat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 14:02

Eyüpsultan'da dün akşam yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen 2 farklı silahlı saldırıda 17 yaşındaki Ege Yenihayat hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Ekipler, olaylar arasında bağlantı olup olmadığını incelemeye devam ediyor.

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Eyüpsultan Alibeyköy'de ilk olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli saldırganlar tarafından restorana pompalı tüfekle ateş açıldı.

İstanbulda sır olay Yarım saat arayla 500 metre mesafede yaşandı: 17 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganların silahından çıkan kurşunlar, Emirhan Erarslan, Baran Karaçay, Feride Aydoğan, Asım Aydoğan ve Mohannad Mahgush'ın vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Emirhan Erarslan ve Baran Karaçay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İstanbulda sır olay Yarım saat arayla 500 metre mesafede yaşandı: 17 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
AĞABEYİNİN HUSUMETLİLERİ SALDIRDI İDDİASI

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra restorana yaklaşık 500 metre uzaklıkta parkta oturan 2 arkadaşa saldırı düzenlendi. Yine 2 motosikletle geldiği öne sürülen yüzleri maskeli dört kişi, parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile Emin D.'ye (13) art arda ateş etmeye başladı.

İstanbulda sır olay Yarım saat arayla 500 metre mesafede yaşandı: 17 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., kanlar içinde yere yığıldı. Motosikletli saldırganlar, hızla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat, hayatını kaybederken, Emin D.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırıya uğrayan Ege Yenihayat'ın ağabeyinin daha önceden karşı gruptakilerle arasında husumet olduğu ve ağabeyinin de aynı grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.
İstanbulda sır olay Yarım saat arayla 500 metre mesafede yaşandı: 17 yaşındaki Ege hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Eyüpsultan#Ege Yenihayat

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