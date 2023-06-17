İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı.

Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda da "Bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

İşte geceyi aydınlatan şimşekler;





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