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İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

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#Anadolu#Boğaz#Şimşek
İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 04:30

İstanbul'da beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı.

Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

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UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda da "Bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

İşte geceyi aydınlatan şimşekler;

İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

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İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

 

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#Anadolu#Boğaz#Şimşek

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