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İstanbul'da silahlı çatışma: 1’i bebek 4 kişi yaralandı

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#Husumet#Bebek#Silahlı Çatışma
İstanbulda silahlı çatışma: 1’i bebek 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 23:10

İstanbul Eyüpsultan’da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri bebek olmak üzere 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle iki grup silahlı kavgaya tutuştu. Grubun birbirine silahlarla karşılık verdiği olayda, yoldan bebek arabasının içinde annesiyle geçen 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

SEKEN KURŞUNLAR PUSETİN İÇİNDEKİ BEBEĞE İSABET ETTİ

Cadde üzerinde iki grubun silahlı çatışması sonrası annesiyle birlikte bebek arabasının içinde caddeden geçen 1 yaşındaki Uraz A.G.’ye kurşun isabet etti. Kurşunun hedefi olan Uraz A.G. yaralanırken yoldan geçen Recep T. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahlı çatışma sonucu aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gruptan Hasan Can ve husumetlisi Alpay Gökalp ağır yaralandı.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk ederken olay yeri inceleme ekipleri çevrede uzun süre incelemede bulundu.

Olay sonrası şüpheliler, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

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