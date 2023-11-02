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İstanbul'da şiddetli yağmur! Trafik kilit

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#İstanbul#Trafik#Yağmur
İstanbulda şiddetli yağmur Trafik kilit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 18:00

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle kentte trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18:15 itibariyle yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbulda şiddetli yağmur Trafik kilit

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

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İstanbulda şiddetli yağmur Trafik kilit

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbulda şiddetli yağmur Trafik kilit

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#İstanbul#Trafik#Yağmur

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