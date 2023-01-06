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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı

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#İstanbul#Siber Dolandırıcılık#Operasyon
İstanbulda siber dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 10:43

İstanbul’da bilişim sistemleriyle banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan toplam 15 kişinin kaldıkları adresler belirlendi. Ekipler, tespit edilen adreslere yaptıkları operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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#İstanbul#Siber Dolandırıcılık#Operasyon

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