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İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

İstanbul'da sera cinayetini JASAT çözdü!

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İstanbul'da sera cinayetini JASAT çözdü!
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İstanbul Çatalca'da bulunan serada bir kişiyi döverek öldürdüğü iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Serada yer alan barakada Afganistan uyruklu Nazar Mohammed'in öldürülmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Cinayet olayının zanlılarını tespit edip yakalamak için harekete geçen İstanbul JASAT ekipleri Çatalca, Büyükçekmece, Bahçelievler, Yenibosna, Fatih, Sultangazi, Sakarya, Bursa'da 127 farklı bölgede bulunan kamera kayıtlarından yaklaşık 600 saatlik görüntüyü inceledi. Ekipler zanlıların aynı serada çalışan Afganistan uyruklu Asadullah W, Janzeep K. ve Shahed S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'dan Sakarya'ya ardından da Bursa'ya geçtikleri belirlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde maktul ile aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü maktul ile kavga ettiklerini, Nazar Mohammed'i döverek öldürdüklerini itiraf ettikleri belirtildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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