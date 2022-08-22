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İstanbul'da şehit olan bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

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#Şehit#Bekçi#Gümüşhane
İstanbulda şehit olan bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhanede son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 14:03

İstanbul Şişli'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından fenalaşarak şehit olan Bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Bekçi Oltan Koca’nın naaşı dün gece saatlerinde uçakla Trabzon’a getirildi, havalimanında kent protokolünün katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninin ardından şehit bekçi Koca’nın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine gönderildi. Gözyaşları içinde Kürtün Belediyesi önüne getirilen şehit bekçi Oltan Koca için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kent protokolü, şehit yakınları ve Kürtünlü vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit bekçi Oltan Koca’nın 2 yaşındaki kızı Güller Koca’nın hiçbir şeyden habersiz uyuduğu görüntüler duygulandırdı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit bekçi Oltan Koca’nın naaşı vasiyeti üzerine Kürtün ilçesi Taşlıca köyü Toktamur Yaylasında bulunan Kore Gazisi dedesi Hasan Koca’nın mezarının yanına defnedildi.

İstanbulda şehit olan bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhanede son yolculuğuna uğurlandı

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#Şehit#Bekçi#Gümüşhane

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