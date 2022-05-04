Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da sahte polislerin kimlik oyunu! Iraklı'yı kandırıp 4 bin dolarını aldılar

#Istanbul#Esenyurt#Sahte Polis

Esenyurt'ta, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, iddiaya göre kimliğinin sahte olduğunu söyleyip gözaltına almakla tehdit ettikleri Iraklı Fuat Sabeery Mahmud'dan 4 bin dolar para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı.

İstanbulda sahte polislerin kimlik oyunu Iraklıyı kandırıp 4 bin dolarını aldılar

Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 4 bin dolarını kaptıran Iraklının, polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haberin Devamı

"10 BİN DOLAR İSTEDİLER"

Başından geçenleri anlatan Fuat Sabeery Mahmud, şüphelilerin önce kendisinden 10 bin dolar istediğini, sonra da 4 bin dolara ikna olduğunu söyleyerek, "Benim kimliğimi istediler. Kimliğimi incelediler. Daha sonra sahte olduğunu söylediler. Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum. Türkçe bilmiyorum. Onlar ne dediyse onu yaptım. Benden 10 bin dolar istediler. Fazla olduğunu söyledim. Daha sonra da, '2 bin dolar vereyim, bu konu kapansın' dedim. En son 5 bin dolara olabileceğini söyledi. 4 bin dolara anlaştık. 2 bin dolar borç aldım. Üzerine de ben kendi paramı koydum. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Cüzdanı hızlı bir şekilde açıp kapattı. Ne olduğunu anlamadım, göremedim. Okuyamadım" dedi.

Gözden Kaçmasın

Trabzonda 3 kızını vahşice katletmişti Eşine kuma teklif etmişTrabzon'da 3 kızını vahşice katletmişti! Eşine kuma teklif etmişHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Athenaya ihanet Side antik kentine bar açtılarAthena'ya ihanet! Side antik kentine bar açtılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Esenyurt#Sahte Polis

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı