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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

İstanbul’da sahte parfüm ve nargile tütünü operasyonu

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İstanbul’da sahte parfüm ve nargile tütünü operasyonu
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tününü ele geçirildi.

İstanbul’da sahte parfüm ve nargile tütünü operasyonu
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yabancı plakalı TIR'da yüklü miktarda sahte parfüm ve nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli TIR'ın yerini belirleyen ekipler harekete geçti. Erenköy Gümrük Müdürlüğü sahasında durdurulan yabancı plakalı TIR'da yapılan aramada TIR'ın yasal yükünün arasına gizlenen toplam 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gümrüklenmiş değeri yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtilen sahte parfümler ile nargile tütününe el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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