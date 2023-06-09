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İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

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#İstanbul#Sahte Dolar#Jandarma
İstanbulda sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 16:01

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda sahte 1 milyar dolar ele geçirdildi. Şüphelilerin, sahte dolarları Afrika ülkelerine çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, Kağıthane'de bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya çok sayıda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.

İstanbulda sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

Jandarma ekipleri, paraları basan ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. adlı 3 İsveç vatandaşı, J.W. adlı İngiltere vatandaşı, A.K.K. adlı Gana vatandaşı ile A.Ö. adlı Türkü suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine götürülmek üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet, 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

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İstanbulda sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

Şüphelilerin Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan Jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu. Şüpheliler ile ilgili ülke konsoloslukları bilgilendirildiği belirtilirken yakalanan sahte doların Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte parası olduğu vurgulandı.

İstanbulda sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

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#İstanbul#Sahte Dolar#Jandarma

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