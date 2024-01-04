İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu, görevlilerle tartıştı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, uçuş için bilet alan yolcu havalimanında uçak kapısını karıştırdı. Bir süre sonra yolcu ile havayolu çalışanları arasında tartışma çıktı. Yolcu firma görevlisini, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım" dedi. Görevliler ve yolcu arasında tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer yolcuların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kişi, havayolu çalışanının yakasındaki apron kartını alıp yere fırlattı. Havalimanı görevlisi yolcudan şikayetçi oldu.