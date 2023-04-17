İstanbul’da rezidansta 14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki E.N.S. isimli çocuk akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki E.N.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen E.N.S., ağır şekilde yaralandı. E.N.S.'nin düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.N.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan E.N.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.