İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

"ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

KADES uygulaması hakkında bilgi alan Selma Çetin "Çok güzel bir uygulama. Daha önce de kullandım. Emniyet müdürlüğümüze, çalışanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki var Türk polisi." dedi.

KADIKÖY'DE DE DAĞITILDI

Kadıköy'de de KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Bilgilendirme broşüründen alan Gaye Tekbaş "Uygulama gayet güzel. Şu dönemde özellikle kadına şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı dönemde. İşimizi kolaylaştıracak diye düşünüyorum ve yaptırımının ağır olmasını rica ediyorum. Artık yasalar kanun bununla ilgili gerekli düzenlemeyi bence daha fazla yapmalı. Bu çok güzel, iyi bir adım, iyi bir başlangıç. Ama kanundaki boşluklar, işte adamın 30 tane sabıkası varken dışarıda gezmemeli gibi. Ölmeden bunlar olsun hayatımıza geçsin ,gerçekten kadınlarımız ölmesin" diye konuştu.

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