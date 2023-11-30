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İstanbul'da polis inşaat işçisi, simitçi, kargocu kılıklarında 86 hükümlüyü yakaladı

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#Istanbul#Cezaevi Firarisi#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 15:55

İstanbul’da firarilere yönelik 223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı. Polisin firari hükümleri yakalamak için inşaat işçisi, simitçi, kargocu gibi kılıklara girdiği öğrenildi. Operasyonda 86 hükümlü yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon yaptı. 223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı. 

86 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonda aralarında cinayet, dolandırıcılık hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan 86 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firariler işlemlerinin polis merkezlerinde yapılmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

Öte yandan polisin yıllardır kaçan firarileri inşaat işçisi, doğal gaz görevlisi, kargo görevlisi gibi kılıklara girerek yakaladığı öğrenildi.

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#Istanbul#Cezaevi Firarisi#Operasyon

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