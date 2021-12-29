İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Tünelde drift yaptı, ehliyeti iptal edildi

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Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki tünele dün giren 34 ELV 350 plakalı aracın sürücüsü A.A., tünel içinde drift yaptı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü A.A. gözaltına alındı.

A.A’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (DİRİFT) (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ) maddesine istinaden 6.700 lira trafik idari para cezası uygulandı. A.A.'nın daha önceden de drift yüzünden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

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Sürücü A.A., 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.