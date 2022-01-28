İstanbul’da otomobilin çarptığı araç kıraathanenin bahçesine daldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erken dehşet anlarını izledi Yapayalnız kimse yokEce Erken dehşet anlarını izledi! 'Yapayalnız kimse yok'#ECE ERKEN
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Transferde görülmemiş kriz İmzayı atıp, formayı giydiler ama...Transferde görülmemiş kriz! İmzayı atıp, formayı giydiler ama...#Trabzonspor
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında deprem... Büyük kayıp var İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında deprem... Büyük kayıp var! İşte son gelişmeler#Altın
Karanlık Nuri sorguda Hablemitoğlu cinayetinin karakutusuKaranlık Nuri sorguda! Hablemitoğlu cinayetinin 'karakutusu'#Necip Hablemitoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'den saatler sonra ilk paylaşım#Ece Erken
Biz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü oldukBiz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü olduk#Ece Erken
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphaneGeri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane#Geri Dönüşüm
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
İlk görüşte aşk... 10 günde evlendilerİlk görüşte aşk... 10 günde evlendiler!#Deniz Marşan
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da otomobilin çarptığı araç kıraathanenin bahçesine daldı

#Kaza#Kahvehane#Otomobil
İstanbul’da otomobilin çarptığı araç kıraathanenin bahçesine daldı

Şişli’de karlı yolda lüks otomobiliyle dik yokuştan inmek isteyen yabancı uyruklu sürücü kayarak önce park halindeki bir araca çarptı, araç ise pilav arabasını devirip kıraathanenin bahçesine daldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, sürücü ağır hasarlı araçla olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte etkili olan kar yağışı sonrası yabancı uyruklu bir sürücü dik yokuştan lüks otomobiliyle inmek istedi. Bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayarak park halindeki bir araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle pilav arabasını devirdikten sonra kıraathanenin bahçesine daldı. Kaza sonucunda araç ve pilav arabası zarar görürken, sürücü ise ağır hasar oluşan araçla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"İNSANLAR OLSA NE OLACAKTI, O ZAMAN BÜYÜK BİR FELAKET OLURDU"

Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Talat A., “Gece saatlerinde ses geldi, biz herhalde hurdacıya bir şey atıyorlar dedik. Ondan sonra kameraya bakınca bir arabanın son sürat gelip arabaya vurduğunu ve pilav tezgahını dükkana kadar soktuğunu gördük. Ondan sonra yabancı uyruklu iki kişi araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı yok ama aracı ileride bırakıp gittiler. Faciadan dönüldü, insanlar olsa ne olacaktı, o zaman büyük bir felaket olurdu” dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın akaryakıt istasyonuna park edilerek terk edildiğini belirledi. Sürücünün ise gündüz saatlerinde kıraathaneye gelip kazayı kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.

İstanbul’da otomobilin çarptığı araç kıraathanenin bahçesine daldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kahvehane#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan