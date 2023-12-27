×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da otomobil sürücüsünden temizlik işçisine saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 09:54

İstanbul Avcılar'da bir aracın yol üzerindeki internet kablosunu koparması üzerine duran belediyenin çöp kamyonundaki işçilerden biri, yolun açılmasını isteyen sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi temizlik ekibi, 34 SL 6613 plakalı çöp kamyonu ile sokaklardaki konteynerleri boşaltmaya giderken, önlerinde giden bir kamyon, yol üzerinden geçen internet kablosunu kopardı. Kopan kablo yere düşerken, belediye temizlik aracının şoförü durdu, işçilerden yoldaki kabloların çekilmesini istedi.

Çöp kamyonunun durmasına sinirlenen sürücü, korna çalarak yolun açılmasını istedi. İşçiler ise yoldaki kablolar nedeniyle durduklarını anlatmaya çalıştı. Bu sırada otomobilden inen sürücü, Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Emrah Özdemir ile tartıştıktan sonra tekme tokat saldırdı. Sağ gözünden yumruk yiyen işçi, acı içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler ve diğer işçilerin müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı. Gözünden yaralanan Özdemir, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ise saldırganı polis merkezine götürdü.

Haberin Devamı

Belediye işçisi Emrah Özdemir, arkalarındaki sürücüye kabloları kaldırmak için durduklarını anlatmaya çalışırken birden saldırıya uğradığını, yumruk atan saldırganın parmağındaki yüzüğün gözüne zarar verdiğini söyledi.

Temizlik işçisini ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Son dönemde arkadaşlarımıza yönelik saldırılar arttı. Belediye kameramanı arkadaşımız uğradığı saldırıda, bir gözü ciddi zarar gördü. Temizlik işlerindeki bir arkadaşımız parmağından oldu. Herkesin iğrenerek baktığı, çöpleri gece gündüz toplamak için çalışan, hastalık riskini göze alan arkadaşlarımız maalesef böyle saldırılara maruz kalıyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Avcılar#Trafik

BAKMADAN GEÇME!