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İstanbul’da organ ticareti yapanlara operasyon: 14 gözaltı

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#İstanbul#Organ Ticareti#Operasyon
İstanbul’da organ ticareti yapanlara operasyon: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 15:43

İstanbul’da, yurt dışında organ nakli bekleyen kişileri bulup Türkiye’ye getirerek, burada organ verecek kişileri ayarlayan ve sahte evraklarla naklin gerçekleşmesini sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yurt dışında organ nakli bekleyen kişileri, Türkiye'ye getirerek burada organ verecek kişilerle buluşturan, sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almaya çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', Organ ve doku ticareti’ suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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#İstanbul#Organ Ticareti#Operasyon

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