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İstanbul'da operasyon! Valilik'ten açıklama: Dilendirilen 83 çocuğa işlem yapıldı

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#İstanbul#Dilendirilen Çocuk#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 09:08

İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik dün akşam yapılan denetimlerde 83 çocuk hakkında işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldığı açıklandı.

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İstanbul'da dün 18.00 - 00.00 saatleri arasında dilenen/ dilendirilen çocuklar ve dilenen yetişkinlere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 39 ilçede mobil huzur ekipleri tarafından yapılan uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği toplam 100 bin 757 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda ayrıca dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 TL'ye el konuldu.

Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamalarda dilenen/dilendirilen 83 çocuk hakkında da işlem yapılırken aileleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

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#İstanbul#Dilendirilen Çocuk#Operasyon

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