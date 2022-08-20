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İstanbul'da operasyon: 41 firari yakalandı

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#Firari#Operasyon#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 13:13

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen 90 adrese yapılan baskınlarda 41 hükümlü yakalanarak cezaevlerine teslim edildi. 

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Asayiş şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 19 Ağustos Cuma günü firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden tespit edilen 90 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve firari durumda olan 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında gasp suçundan hakkında 34 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tuncay Ç., cinayet suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Haci G., yine cinayet suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Faruk Ç. ile cinsel taciz suçundan 7 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası alan Veyis A.'da bulunuyor.

Yakalananlar İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

İstanbulda operasyon: 41 firari yakalandı

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#Firari#Operasyon#İstanbul

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