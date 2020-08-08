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AA- DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

İstanbul'da nikah salonlarında denetim yapıldı

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İstanbul'da nikah salonlarında denetim yapıldı
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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi denetlendi. Ekipler, nikah salonunda ise maske, fiziki mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde denetim gerçekleştirildi. 

Polis ekipleri, nikah öncesinde davetlileri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Ekipler, nikah salonunda ise maske, fiziki mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Şişli Belediyesi görevlileri de salon girişlerinde gelen misafirlerin ateşlerini ölçtü. 

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