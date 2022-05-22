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İstanbul'da ne kaza ne taciz Merve'yi motosiklet tutkusundan vazgeçirdi

#İstanbul#Sultangazi#Trafik
İstanbulda ne kaza ne taciz Merveyi motosiklet tutkusundan vazgeçirdi

Sultangazi'de motokurye Merve Öznur Hüseynova, yaptığı kazaya rağmen motosiklet tutkusundan vazgeçmeyerek mesleğini sürdürüyor. Çevresinden karşı çıkanlara inat, 1 yıldır motokuryelik yapan 20 yaşındaki Merve Öznur Hüseynova, sözlü tacizde bulunan sürücülerden dert yandı.

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Motosiklet tutkunu Merve Öznur Hüseynova, ailesinden karşı çıkanlar olmasına rağmen yaklaşık 1 yıl önce motokuryelik yapmaya başladı. Geçtiğimiz ay yaşadığı trafik kazası sonrası tedavi için hastaneye kaldırılan Hüseynova, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar işinin başına döndü. Yaşadığı onca zorluğa rağmen mesleğini yapmaya devam eden Merve Öznur Hüseynova, bu duruşu ile takdir topladı.

İstanbulda ne kaza ne taciz Merveyi motosiklet tutkusundan vazgeçirdi

Motokuryeliğin son dönemlerde gözde bir meslek haline geldiğini belirten Merve Öznur Hüseynova, motosiklet tutkusundan dolayı motokuryeliğe başladığını söyledi. Hüseynova, mesleğe başladıktan sonra kendisini tebrik edenlerin yanı sıra sözlü tacizde bulunanların da olduğunu dile getirdi.
İstanbulda ne kaza ne taciz Merveyi motosiklet tutkusundan vazgeçirdi

"BABAM, 'BU ERKEK İŞİ' DİYEREK KARŞI ÇIKTI"

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Hüseynova, "Motosiklet tutkunu olduğum için 1 yıl önce motokurye olarak çalışmaya başladım. Başta ailem olmak üzere birçok kişi bana karşı çıktı. Babam, 'Bu erkek işi, sen niye kurye olmak istiyorsun? Git doğru düzgün bir iş bul, çalış' dedi. Benim için en kolay iş kuryelik. Sürekli geziyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. İnsanlarla konuşmak, arkadaşlık yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Bazı siparişlere gittiğimde müşteriler şaşırıp, farklı tepkiler veriyor. 'Aferin' diyenler de oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor" dedi. Mesleki olarak yaşadığı zorlukları anlatan Hüseynova, "Çok sık kaza yapmıyorum. Bir kez kaza yaptım. O kazanın halen üzerimde korkuları kaldı. Ailem yine, mesleğe devam etmeme karşı çıktı. Ben onları ikna ederek, devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbulda ne kaza ne taciz Merveyi motosiklet tutkusundan vazgeçirdi

"SÖZLÜ TACİZE ÇOK UĞRUYORUM"

İşini yaparken zaman zaman sözlü tacizlere maruz kaldığını dile getiren Hüseynova, "Çoğu kişi beni görünce şaşırıyor. Bazıları gurur duyuyor, bazıları ise özellikle kadın olduklarımı gördüklerinde trafikte sıkıştırıyorlar. Onlar beni sıkıştırdığında bende onları sıkıştırıyorum. Laf atanlar da oluyor. Bazıları da tükürüp geçiyor. 'Sen git evinde yemeğini yap' diyenler oluyor. Sözlü taciz çok yaşıyorum. Siparişleri bazen yanlış götürüyorum. Bu durumda müşteriyi arıyorum. O da numaramı kaydedip daha sonra mesaj atıyor ya da arama yapıyor. Bu tarz durumları çok yaşıyorum" şeklinde konuştu.

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"BİZİM ERKEKLERDEN NEYİMİZ EKSİK"

Tüm kadınları motokurye olmaya davet eden Merve Öznur Hüseynova, "Ölene kadar bu mesleği sürdüreceğim. Bizim erkeklerden neyimiz eksik? Niye onlar yapsın, biz yapamayalım ki. Hem cinslerime bu mesleği yapmaya davet ediyorum. Düşe kalka öğrenecekler" diye konuştu.

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#İstanbul#Sultangazi#Trafik

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