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İstanbul'da Narkogüç-47 operasyonu: 43 kişi tutuklandı

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#Narkotik#Uyuşturucu#Ali Yerlikaya
İstanbulda Narkogüç-47 operasyonu: 43 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 16:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkogüç-47 operasyonunda 49 kişinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-47” Operasyonu kapsamında 49 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bu şahıslardan 43’ü tutuklandı

Ayrıca Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada 160, 5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1’i Yabancı Uyruklu 2 Zehir Taciri yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, “TORBACI” olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonunda;
Gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap;

Hassas teraziler,
Tabanca
Muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada;
160, 5 Kg. metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizin Dört Bir Yanında Zehir Tacirlerine Karşı Operasyonlarımız Aralıksız Devam Edecek.

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#Narkotik#Uyuşturucu#Ali Yerlikaya

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