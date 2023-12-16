İstanbul'da motosikletli 2 kişi araca kurşun yağdırdı: Saniye saniye kamerada

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Olay, 12 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için yavaşladığı sırada, motosikletle arkadan gelen iki kişi, otomobile defalarca ateş etti. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan kişi, bir eliyle ateş ederken diğer eliyle de cep telefonuyla saldırı anını kaydediyor.