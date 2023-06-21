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İstanbul'da minibüste kimlik sorma kavgası

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 11:08

Beylikdüzü'nde bir minibüste öğrenci ücreti veren kızlara sürücünün öğrenci kimliği sorması yüzünden ortalık karıştı. Kızlardan biri sürücünün kendisini darp ettiğini söylerken olay sonrası kızların yakınları minibüsün önünü keserek şoförü tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü - Güzelyurt hattındaki minibüste meydana geldi. İddiaya göre minibüse binerek öğrenci ücreti veren kızlara, minibüs sürücüsü öğrenci kimliği sordu.

İstanbulda minibüste kimlik sorma kavgası

Bunun üzerine kızlar ile sürücü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası sürücünün, kızlardan birine tekme attığı iddia edildi. Devam eden tartışmanın sonunda kızlar araçtan indi.

İstanbulda minibüste kimlik sorma kavgası

Bir süre sonra kızların yakınları otomobil ile minibüsü takip ederek önünü kesti. Minibüsün kaputuna ve camına vuran kadınlar, sürücüye hakaret ederek araçtan inmesini istedi. Olay sonrası şahıslar karakola giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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İstanbulda minibüste kimlik sorma kavgası

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kavga

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