İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 69 bin 770 lira oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı dördüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında yapıldı. Oturumda, İstanbul'da bulunan mezarlıklarda ki defin işlemleri ve mezarlık hizmetlerine yüzde 54,15 oranında zam yapılması görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde yeni belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 4 bin 470 lira ile 69 bin 770 lira arasında değişiyor. Komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilen tarifeyle gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olurken tabutlu defin 740 lira, tek kişilik briket lahit bin 850 lira, yer bedeli hariç kabir nakli 3 bin 730 lira olarak belirlendi. Gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

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ZAMLI FİYAT 1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK



İBB Meclisi tarafından 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi. Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy birinci kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet, Kuruçeşme, Ortaköy, Emirgan'da cenaze için yer bedeli 11 bin 790 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 liradan 34 bin 890 liraya, boş mezar yeri bedeli 45 bin 260 liradan 69 bin 770 liraya çıkarıldı. Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar, Sahrayı Cedit, Çamlıca, Hasköy, Kocatepe gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 2 bin 30 lira, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 9 bin 075 liradan 13 bin 990 liraya, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 liradan 27 bin 890 liraya çıkarılırken çocuk cenazesi için yer bedeli ise 2 bin 30 lira oldu. Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi üçüncü grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 110 liradan 170 liraya, boş mezar yeri 6 bin 50 liradan 9 bin 330 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 3 bin 25 liradan 4 bin 660 liraya çıkarıldı. Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya mezarlıklarının içinde bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 170 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli bin 450 liradan 2 bin 240 liraya, boş mezar yeri 2 bin 900 liradan 4 bin 470 liraya, çocuk mezarı yeri ise 55 liradan 80 liraya yükseltildi. yükseltildi.

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GAYRİMÜSLİMLERE AİT MEZAR YERİ FİYATLARINA DA ZAM YAPILDI



Ekaliyet olarak nitelendirilen gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 550 liradan 850 liraya yükseltilirken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 5 bin 810 liradan 8 bin 860 liraya, boş mezar yeri 9 bin 440 liradan 14 bin 550 liraya çıktı. Ayrıca mezar bakıcılarına ait çalışma izin belgesi bedeli yıllık 730 liradan bin 125 liraya, müdürlük tarafından yaptırılan mezar yeri üst yapı bedeli (Kalın beyaz mermerden yapılı, kitabe baş taşlı, yazı dahil) ücreti ise 6 bin liradan 9 bin 250 liraya yükseltildi.