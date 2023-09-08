İstanbul'da metroda yangın paniği

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İstanbul'da metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Vezneciler Metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.