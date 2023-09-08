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İstanbul'da metroda yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Metro#Vezneciler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 17:16

Vezneciler Metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor. 

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İstanbul'da metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Vezneciler Metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

İstanbulda metroda yangın paniği

İstanbulda metroda yangın paniği

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#İstanbul#Metro#Vezneciler

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