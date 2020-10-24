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DHA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

İstanbul'da lüks rezidanstaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

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İstanbul'da lüks rezidanstaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
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Şişli'de, lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kendisi de yaralanan erkeğin temizliğini yaptığı tabancasının yanlışlıkla ateş alması nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. 

Mecidiyeköy'deki bir rezidansta 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, tabancayla yaralanan yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi, kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındı. 

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı olarak yansıyan yaralanmanın yanlışlıkla meydana geldiği ortaya çıktı. 
Olayın ardından, hafif yaralandıkları tespit edilen kişilerden bilgi alan ve rezidanstaki odada incelemelerde bulunan polis, erkek turistin temizlediği tabancasının ateş alması sonucu elinden yaralandığı, seken kurşunun odadaki 2 kadının da yaralanmasına sebep olduğunu tespit etti. 

Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

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