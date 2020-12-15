İstanbul'da lüks otomobili olanların kabusu oldular! Sadece o kısımları çalıyorlar...

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Yerleri tespit edilen şüpheliler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri otomobil ile Arnavutköy’de 27 Kasım'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Murat U.(24)’nun 48, Fikret G.(21)’nin 32, Ferit C.(39)’nin 20 suç kaydı ve yakalama kararı, Burakcan M.(19)’nin 15, ve çete lideri olduğu tespit edilen Onur E.(27)’nin ise 94 suç kaydının yanı sıra 10 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Onur E.’nin geçtiğimiz sene FSM Köprüsü'nde polis ekiplerinin kovalamacası ile yakalandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli tutuklanırken, aralarından Burakcan M. serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerin otomobillere yaklaşarak içlerini kontrol ettikleri, daha sonrasında camlarını kırarak gösterge panellerini çalma anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.