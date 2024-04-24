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İstanbul’da lüks otomobil baskını! 60 milyon lira değerinde araçlar ele geçirildi

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#İSTANBUL#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Otomobil
İstanbul’da lüks otomobil baskını 60 milyon lira değerinde araçlar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 12:57

İstanbul’da otomobil kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye’ye turistik amaçla getirilen ancak yasal süresi bitmesine rağmen çıkış yapmayan ve usulsüz yöntemle satışı yapılan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye turistik amaçla yolcu ile getirilen bazı lüks araçların, yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını belirledi. Ekipler, araçlardan bir kısmının şase numaraları değiştirilerek sahte evraklarla tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi. Araçlarla ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, ele geçirilen araçların bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da İnterpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğunu ortaya çıkardı.

İstanbul’da lüks otomobil baskını 60 milyon lira değerinde araçlar ele geçirildi

ARAÇLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ekipler aktif şekilde kullanılan araçları ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergi havadan da görüntülendi.

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İstanbul’da lüks otomobil baskını 60 milyon lira değerinde araçlar ele geçirildi

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#İSTANBUL#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Otomobil

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