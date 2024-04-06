İstanbul'da lale şöleni: Vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 14:10
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İstanbul'a bu yıl dikilen 8 milyon lale soğanın açmasıyla parklar renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya başladı. Lale festivali boyunca Emirgan Korusu, Gülhane parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda lale, sümbül, nergis ve muscari ziyaretçilerine seyirlik manzaralar sunacak. Emirgan korusunda festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar gün boyu rengarenk çiçeklerle hatıra fotoğrafları çektirdiler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl da şehrin tarihi noktalarını rengarenk lalelerle süsledi. Ziyaretçileri Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda görsel şölen bekliyor.
Park ve meydanlara 158 türden lale soğanı, 7 türden sümbül soğanı, 8 türden nergis soğanı ve muscari soğanı olmak üzere toplamda 7 milyon 962 bin 701 adet soğanlı çiçek dikildi.