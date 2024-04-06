İstanbul'da lale şöleni: Vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl da şehrin tarihi noktalarını rengarenk lalelerle süsledi. Ziyaretçileri Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda görsel şölen bekliyor.

Park ve meydanlara 158 türden lale soğanı, 7 türden sümbül soğanı, 8 türden nergis soğanı ve muscari soğanı olmak üzere toplamda 7 milyon 962 bin 701 adet soğanlı çiçek dikildi.