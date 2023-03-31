Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kumar baskını: Ceza yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Kumar#Operasyon#İstanbul
İstanbulda kumar baskını: Ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 11:04

İstanbul'da özellikle iftardan sonra kumar oynandığı ihbarları üzerine harekete geçen polis operasyonu düzenlendi. Önceki gün saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılan operasyonda 350 kahvehane, 20 dernek denetlenirken kumarbazlara ceza yağdı. Öte yandan kapalı mekanda kumar oynarken sigara içen 4 şüphelide ikinci cezadan kurtulamadı.

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü,  Ahlak Büro Amirliği koordinesinde geçtiğimiz çarşamba günü 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul'da 126 ekip 274 personelin katılımı ile kumar operasyonu yapıldı. Polisin operasyonunda , 350 kahvehane, kıraathane, cafe, 20 dernek ve 6 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlar sırasında 3224 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyonda  kumar oynadıkları tespit edilen 25 kişi hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince  toplam 101 bin 375 TL idari para cezası kesti. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbulda kumar baskını: Ceza yağdı

Haberin Devamı

kumar OYNARKEN SİGARA İÇENLERE İKİNCİ CEZA

Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın yapılan adreslerde bulunan, 2 kumar makinesi, 16 hard disk, oyun pulları, 1.02 gram uyuşturucu madde, 2 bin 780 TL'ye el konuldu.  Kumar oynanan mekanlarda, tütün mamulleri tükettiği tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 468 TL idari para cezası kesildi. Baskınlarda ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kumar#Operasyon#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj